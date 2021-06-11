清潔能源海峽高峰論壇 福建漳州登場

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「清潔能源海峽高峰論壇」10日在福建漳州市舉辦，大陸海上風電領域相關官員、專家學者、企業代表共300多人參會。

中新社報導，漳州市代市長王進足在論壇開幕式上指出，漳州風能資源好、消納能力強，有望在大陸國內率先實現海上風電平價上網。閩粵聯網工程計畫於2022年投用，屆時將實現大陸國家電網和南方電網互聯互通，具備同時向華南和華東地區輸送電力的優勢。未來還可向台灣供電，電能將在更大範圍內優化配置。

近年來，漳州積極融入「海上福建」建設，漳州核電、中海油LNG等一大批項目加快推進，明陽智慧、太陽海纜、金風科技等知名企業加速集聚，清潔能源基地雛形初步形成。

王進足表示，十四五期間，漳州將加快「核、儲、風、氫、光」五大能源一體發展，力爭2025年新能源產值達500億元人民幣，打造東南沿海重要清潔能源基地。

大陸國家能源局新能源與可再生能源司副司長王大鵬稱，截至2020年底，中國大陸可再生能源發電裝機達到9.34億千瓦，位居世界第一位，可再生能源發電量占全部發電量比重接近30%，水電、風電、光伏利用水平持續提升。

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