清潔能源海峽高峰論壇 福建漳州登場
「清潔能源海峽高峰論壇」10日在福建漳州市舉辦，大陸海上風電領域相關官員、專家學者、企業代表共300多人參會。
中新社報導，漳州市代市長王進足在論壇開幕式上指出，漳州風能資源好、消納能力強，有望在大陸國內率先實現海上風電平價上網。閩粵聯網工程計畫於2022年投用，屆時將實現大陸國家電網和南方電網互聯互通，具備同時向華南和華東地區輸送電力的優勢。未來還可向台灣供電，電能將在更大範圍內優化配置。
近年來，漳州積極融入「海上福建」建設，漳州核電、中海油LNG等一大批項目加快推進，明陽智慧、太陽海纜、金風科技等知名企業加速集聚，清潔能源基地雛形初步形成。
王進足表示，十四五期間，漳州將加快「核、儲、風、氫、光」五大能源一體發展，力爭2025年新能源產值達500億元人民幣，打造東南沿海重要清潔能源基地。
大陸國家能源局新能源與可再生能源司副司長王大鵬稱，截至2020年底，中國大陸可再生能源發電裝機達到9.34億千瓦，位居世界第一位，可再生能源發電量占全部發電量比重接近30%，水電、風電、光伏利用水平持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言