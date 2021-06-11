陝西推追光計畫 拚3年產業規模千億人民幣

在9日舉行的「2021全球硬科技創新大會—光子產業峰會」上，陜西光子產業先導創新中心和陜西光子產業聯盟建設正式啟動。

新華社報導，陜西省此次推出的「追光計畫」，包括成立陜西光子產業先導創新中心，設立一支光子產業鏈增強基金，建設一個光子產業創新平台，打造一個產業發展空間載體和推出一套光子產業專項政策等內容。

按照計畫，陜西省要在三年內新增70家光子「雛鷹」或「小巨人」企業，光子企業總數達到250家，產業規模達到1000億元人民幣。

「追光」在全球早已成為科學界的一種潮流。中國科學院西安光機所所長馬彩文表示，近50年來，全球集成電路產業不斷發展，如今已進入後摩爾時代。「隨著集成電路芯片特徵尺寸已趨於物理極限，光子取代電子成為趨勢，光子產業是21世紀最具先導性、基礎性的新興產業之一，是未來整個信息產業的基石。」

大陸政府自2015年起在多個國家級規劃中均將光電子技術作為重要方向進行布局。今年，「信息光子技術」被列入「十四五」大陸國家重點研發計畫重點專項。

「目前正是以半導體光電子器件為核心的通訊產業發展的最佳時機，光電子技術將徹底改變數據中心和高性能計算體系，光電子在消費電子市場也即將有爆發式增長。我們必須抓住這個產業發展的黃金期。」中國工程院院士幹勇說。

「截至目前，陜西省已有百餘家光子技術企業，光子製造、光子信息、光子傳感、生物光子等幾大產業集群已經初步建成。」馬彩文說，陜西省搶抓光子產業高速增長的機遇推動實施「追光計畫」，加快圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，正當其時。