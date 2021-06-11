綠色技術交易中心 杭州揭牌

中國大陸首個國家綠色技術交易中心9日在浙江杭州正式揭牌。該交易中心的設立將引導和加速中國大陸綠色技術創新及成果轉化應用，其計畫在五年內催生1000項以上、轉化推廣2000項以上綠色創新技術，撬動兆元（人民幣，下同）綠色產業生態。

中新社報導，綠色技術是指能够降低消耗、減少汙染、改善生態的新興技術。今年5月，大陸國家發展和改革委員會辦公廳發布「關於同意在浙江設立國家綠色技術交易中心的復函」，同意在浙江設立大陸國家綠色技術交易中心。該交易中心聚焦中國大陸低碳轉型中的關鍵技術，開展綠色技術發布、諮詢、洽談和交易。

該交易中心投入使用後，進行綠色技術研發的科研機構、高校、企業等「賣家」可以在交易平台上發布相關「商品信息」，而以高耗能和有綠色轉型需求企業為代表的「買家」則可以瞭解、「選購」自身所需的技術。

接下來該交易中心將圍繞各領域發展需要，針對產業結構和能源結構調整中的「卡脖子」技術，加速綠色技術創新主體培育和成果轉化，力爭在五年內引導創建100個綠色技術創新引領工程、100個綠色產業集聚區、300個綠色技術示範基地、推動培育300個綠色技術創新的龍頭骨幹企業，並在2030年前建成中國大陸綠色技術創新體系示範樣板。