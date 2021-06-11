人行多項措施 助碳達峰碳中和

第十三屆陸家嘴論壇10日在上海開幕，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱致詞並發表主題演講指出，今年全球通脹水平短期上升已成事實，去年以來，大陸金融體系穩妥應對疫情衝擊，為經濟快速恢復增長提供有力支撐。大陸經濟運行在合理區間，物價走勢整體可控；大陸利率水平總體保持在適宜的水平，有利於各市場的穩定健康發展。

中新社報導，易綱判斷，來自不同方向的價格壓力會在一定程度上相互對沖，從而有利於在整體上穩定物價。但在外部疫情形勢、經濟回升和宏觀政策都有不確定性的情況下，對通脹和通縮的壓力均不可掉以輕心。

易綱指出，貨幣政策要與新的發展階段相適應。在保持總量適度的前提之下，貨幣信貸政策主要強調綠色金融和普惠金融兩大結構性方面。

談及綠色金融發展，易綱指出，綠色轉型的任務就是對碳排放加以限制，使碳排放的成本顯性化，即要求排放者對增量的碳排放付出成本，同時對存量的碳排放權通過定價實現可以交易，使減排者獲得收益，也使得排放者付出適當成本，從而鼓勵生產和消費向低碳方式轉型。

易綱並表示，這一過程客觀上會導致和碳排放有關的成本上升，帶來結構性價格上漲的壓力。人行積極運用結構性貨幣政策等工具，多措並舉助力經濟的綠色轉型和碳達峰、碳中和目標的實現。

一是完善綠色金融標準體系。中國人民銀行、銀保監會等部門較早制定了針對綠色債券和綠色信貸的標準。同時與歐盟有關部門等方面密切合作，推動綠色分類標準的趨同。

二是建立氣候環境信息披露制度。推動大陸國內主要商業銀行披露氣候變化相關信息，並研究推廣至上市公司等市場主體。未來，將建立統一的信息披露標準。

三是激勵金融部門加大對綠色產業的資金支持。研究直達實體的碳減排支持工具。四是引導金融機構防範氣候變化風險。人行已開展金融機構氣候變化風險壓力測試，並持續監測評估金融機構綠色轉型進展。