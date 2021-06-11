7旬女台商 謀畫新企業發展藍圖

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
年逾七旬的黃廖美淑已深耕大陸三十載，如今正謀畫新一輪的企業發展藍圖。圖為黃廖美淑在福建漳州分享她的創業故事。（中新社）
年逾七旬的黃廖美淑已深耕大陸三十載，如今正謀畫新一輪的企業發展藍圖。圖為黃廖美淑在福建漳州分享她的創業故事。（中新社）

與京東合作，開拓大陸內銷市場，被女台商黃廖美淑視為又一個新起點。「企業雖然輝煌過，但今後還需努力。」年逾七旬的黃廖美淑已深耕大陸30載，如今正謀畫新一輪企業發展藍圖。

中新社報導，福建省漳州東海冷凍食品有限公司，是一家以出口冷凍蔬菜為主業的台企。黃廖美淑是這家台企的董事長。1991年，她將台灣農業經驗帶到漳州，投資興辦東海冷凍食品有限公司。這是角美開發區（現為漳州台商投資區）入駐的第一家台企，主要生產經營各類果蔬冷凍食品。

「當時的台灣正處人工等要素成本高漲、產業轉移時期。」黃廖美淑回憶道，處於同緯度的漳州有著與台灣相似的自然與人文條件，所以她將此作為投資的選擇。

黃廖美淑表示，剛開始引種毛豆，那時角美還是以水稻種植為主的傳統農業小鎮，「種一年毛豆收入等於種十年水稻。」在東海冷凍食品有限公司帶動下，當地農民大規模轉產，角美迅速成為大陸重要毛豆出口基地。

東海冷凍食品有限公司的發展也不是一帆風順。黃廖美淑說，2001年受農殘標準等問題影響，公司遭遇創業來最大危機，出口量大降。

「建設標準化種植基地，實行嚴格的農殘管理，引入可追溯機制，實行標準化生產」，黃廖美淑不服氣，也不放棄，開始農產品生產加工流程再造。2006年，公司的毛豆符合所有農殘標準，重回日本市場。

2010年，東海冷凍食品有限公司走出角美，在漳州龍海市東園鎮引種黃秋葵，又使東園成為聲名遠播的大陸黃秋葵主產區。

冷凍食品 台商 福建

延伸閱讀

陸指美軍偵察重心轉向東海 10日先後派出兩架偵察機

TGI FRIDAYS瞄準自煮經濟 4大冷凍明星餐點500元有找

三色豆吃不完怎辦？他上網求食譜 網分享料理冷凍食品新方法

台企泰金寶感染人數攀升 泰國佛丕府廠區延長封鎖

相關新聞

人行：今年CPI前低後高

中國人民銀行行長易綱昨（10）日在陸家嘴論壇上表示，大陸今年的消費者物價指數（CPI）走勢前低後高，預測全年的CPI的平...

人行多項措施 助碳達峰碳中和

第十三屆陸家嘴論壇10日在上海開幕，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱致詞並發表主題演講指出，今年全球通脹水平短期上升已成...

7旬女台商 謀畫新企業發展藍圖

與京東合作，開拓大陸內銷市場，被女台商黃廖美淑視為又一個新起點。「企業雖然輝煌過，但今後還需努力。」年逾七旬的黃廖美淑已...

綠色技術交易中心 杭州揭牌

中國大陸首個國家綠色技術交易中心9日在浙江杭州正式揭牌。該交易中心的設立將引導和加速中國大陸綠色技術創新及成果轉化應用，...

北京啟動長安鏈 打造信息高速路網

全球首款96核區塊鏈專用加速芯片（晶片）10日在北京發布。該芯片具有強數據隱私保護能力。同時，「長安鏈·協作網絡」也在北...

政策緊縮 房企融資規模連2月下滑

在房企融資「三道紅線」和房地產貸款集中度管理等監管要求下，大陸房地產企業融資環境趨緊。中指研究院10日發布一份報告顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。