7旬女台商 謀畫新企業發展藍圖

與京東合作，開拓大陸內銷市場，被女台商黃廖美淑視為又一個新起點。「企業雖然輝煌過，但今後還需努力。」年逾七旬的黃廖美淑已深耕大陸30載，如今正謀畫新一輪企業發展藍圖。

中新社報導，福建省漳州東海冷凍食品有限公司，是一家以出口冷凍蔬菜為主業的台企。黃廖美淑是這家台企的董事長。1991年，她將台灣農業經驗帶到漳州，投資興辦東海冷凍食品有限公司。這是角美開發區（現為漳州台商投資區）入駐的第一家台企，主要生產經營各類果蔬冷凍食品。

「當時的台灣正處人工等要素成本高漲、產業轉移時期。」黃廖美淑回憶道，處於同緯度的漳州有著與台灣相似的自然與人文條件，所以她將此作為投資的選擇。

黃廖美淑表示，剛開始引種毛豆，那時角美還是以水稻種植為主的傳統農業小鎮，「種一年毛豆收入等於種十年水稻。」在東海冷凍食品有限公司帶動下，當地農民大規模轉產，角美迅速成為大陸重要毛豆出口基地。

東海冷凍食品有限公司的發展也不是一帆風順。黃廖美淑說，2001年受農殘標準等問題影響，公司遭遇創業來最大危機，出口量大降。

「建設標準化種植基地，實行嚴格的農殘管理，引入可追溯機制，實行標準化生產」，黃廖美淑不服氣，也不放棄，開始農產品生產加工流程再造。2006年，公司的毛豆符合所有農殘標準，重回日本市場。

2010年，東海冷凍食品有限公司走出角美，在漳州龍海市東園鎮引種黃秋葵，又使東園成為聲名遠播的大陸黃秋葵主產區。