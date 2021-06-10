陸全國人大通過「反外國制裁法」 北京：為反擊霸權

大陸全國人大常委會會議今通過「反外國制裁法」，大陸全國人大委員長栗戰書表示，全國人大常委會遵循國際慣例，審議通過「反外國制裁法」，為反擊霸權主義和強權政治、維護國家和人民利益提供了法治支撐。

據大陸央視新聞報導，栗戰書指出，「中國始終堅持獨立自主的和平外交政策，致力於與各國互利共贏、共同發展，但中方決不放棄自己的正當權益，任何人不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。對於各種制裁和干涉，中國政府和人民將堅決予以反制。」

栗戰書指出，要全面、正確理解法律規定，適時運用法律開展強有力的反制裁鬥爭。加快推進涉外立法，更好維護國家主權、安全、發展利益。

大陸外交部發言人汪文斌今也表示，為了堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益，反對西方霸權主義和強權政治，今年以來中國政府已多次宣布對有關國家的實體和個人實施相應反制措施。

汪文斌指出，同時各界也認為國家有必要制定一部專門的「反外國制裁法」，為中國依法反制外國歧視性措施提供有力的法治保障和支撐。至於該法會不會影響中國大陸和其他國家關係，汪文斌稱，「這種擔心是完全沒有必要的」。