易綱：全球通貨膨脹水準短期上升已成事實

中國人民銀行行長（大陸央行）易綱10日表示，近期全球原油等大宗產品的價格上漲很快，全球通貨膨脹水準短期上升已成事實，但對於通膨是否能長期持續下去，存在著巨大分歧。

第一財經報導，易綱在10日舉行的「第十三屆陸家嘴論壇」上表示，大陸去年疫情期間堅持實施正常的貨幣政策，大陸國內需求比較平穩，有利於保持物價整體穩定。

他指出，今年以來大陸的PPI（生產者物價指數）增幅比較高，在一定程度上與去年PPI負增長形成比較低的基期有關，所以，可以用去年、今年和明年連續三年的整體市場來觀察PPI的變化，綜合各方面的因素，判斷大陸今年的CPI走勢前低後高，但預測全年的CPI平均漲幅將在2%以下，物價走勢整體可控。

不過，易綱表示，外部的疫情情勢、宏觀情勢、宏觀政策都有不確定性，對於來自各方面的通脹和通縮的壓力均不可掉以輕心。

此外，易綱提到，大陸貨幣政策要以新發展階段相適應，堅持以穩為主、堅持實施正常的貨幣政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，把握好政策的力度和節奏。

當前大陸的利率水準雖然比主要發達國家高一些，但在發展中國家和新興經濟體中仍相對較低，整體保持在適宜水準，有利於各市場穩定健康發展。要繼續深化改革，釋放貸款市場報價利率改革的潛力；要繼續完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡上的基本穩定。

易綱說，在保持總量政策適度的前提下，大陸貨幣信貸政策將主要強調兩大結構性方面：第一，推動綠色金融的發展；第二，堅持發展普惠金融。