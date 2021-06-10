大陸將研究讓已接種過疫苗者 注射康希諾疫苗做加強針

大陸研究人員計畫研究讓已經接種過其他新冠疫苗的人士，注射一劑大陸康希諾的生物疫苗作為加強針。

路透報導，大陸尚未批准混合接種使用不同技術的疫苗，但中國疾病預防控制中心主任高福在4月表示，大陸正在考慮將混合接種作為提高疫苗效力的一種方式。

據了解，在大陸進行接種的7種新冠疫苗中，有5種是滅活疫苗，意味著他們使用的是不能在人體細胞中複製的冠狀病毒，這些疫苗包括科興疫苗和國藥集團的兩種大陸國產疫苗。

康希諾生物的疫苗是一種重組5型腺病毒（Ad5）載體疫苗，總共將招募300名18到59歲的健康成年人參加試驗。一些已經接種過一劑或兩劑滅活疫苗的參與者將接受注射康希諾疫苗的加強針，其他人將加強接種科興疫苗作為對照組。

根據ClinicalTrials.gov網站上的臨床試驗註冊資訊顯示，這項試驗由大陸江蘇省疾控部門資助，目前正在招募參與者，該網站由美國國家衛生研究院下屬的一個部門維護。

江蘇疾控部門還在進行一項試驗，將康希諾和重慶智飛生物旗下一個部門生產的疫苗進行混合接種。