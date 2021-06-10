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疫情下賣最夯 掃地、拖地到掃洗一體機器人訂單暴增

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
受疫情持續影響，除洗掃機器人外，送餐機器人、配送機器人、安防機器人、巡檢機器人等多種商用服務機器人，在餐飲、物流、公共服務等行業都得到了廣泛應用。圖源：大陸央視財經
受疫情持續影響，除洗掃機器人外，送餐機器人、配送機器人、安防機器人、巡檢機器人等多種商用服務機器人，在餐飲、物流、公共服務等行業都得到了廣泛應用。圖源：大陸央視財經

疫情下宅經濟當道，掃地機器人銷量一直保持高速增長，之后升級的拖地機器人，甚至掃洗一體機器人，更是受到消費者的青睞。大陸工廠因為訂單暴增，產品銷售額估增 10 倍，廠房、機器全線吃緊。

大陸央視財經報導，618電商大戰提前預購，一款平時價格人民幣 4000 多元的洗掃一體機促銷價僅打九折，上線 9 分鐘的時間，銷售額就已經超過了人民幣一億元。

生產廠商廣東東莞雲鯨智能科技總監劉雄偉表示，從去年到今年產量翻倍增長，生產線人數也同步增加了三四倍，還在不斷地擴張、招聘。劉雄偉透露，目前工廠基本沒有庫存，生產出來的成品當天就拉走了。

廣東東莞佳和智能科技總經理熊朝暉指出，掃地機器人訂單這兩年增長速度特別快。生產線從原本20 多台機器，增至100 台，還打算再擴產。

據統計，在天貓618 電商提前預購的第一個小時成交中，洗地機、掃地機、擦窗機、蒸汽拖把、吸塵器 5 大服務類機器人銷售增長最快。其中洗地機成交額增長 17 倍，掃地機器人增長 2 倍多。其中，人民幣3000 到 4000 價位的尤其受到消費者的歡迎。受益於高客單價的消費需求拉動，掃地機銷售額增長超過六成，洗地機銷售額增速超過 10 倍。

央視財經報導，受疫情持續影響，除洗掃機器人外，其他服務機器人也迎來了高速增長，送餐機器人、配送機器人、安防機器人、巡檢機器人等多種商用服務機器人，在餐飲、物流、公共服務等行業都得到了廣泛應用。

因疫情需求猛增，掃地機器人銷量一直保持高速增長。圖源：大陸央視財經
因疫情需求猛增，掃地機器人銷量一直保持高速增長。圖源：大陸央視財經
廣東東莞生產掃地機器人廠商表示，從去年到今年產量翻倍增長，生產線人數也同步增加了三四倍，還在不斷地擴張、招聘。廠商透露，目前工廠基本沒有庫存，生產出來的成品當天就拉走了。圖源：大陸央視財經
廣東東莞生產掃地機器人廠商表示，從去年到今年產量翻倍增長，生產線人數也同步增加了三四倍，還在不斷地擴張、招聘。廠商透露，目前工廠基本沒有庫存，生產出來的成品當天就拉走了。圖源：大陸央視財經

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