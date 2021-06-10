快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

陸通過印花稅法 明年7月1日起施行

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

大陸13屆全國人大常委會第29次會議今（10）日表決通過印花稅法，自明年7月1日起施行。這部法律總體上維持現行稅制框架不變，適當簡並稅目稅率、減輕稅負。

經濟通通訊社報導，隨著印花稅法制定頒布，大陸現行18個稅種中已有12個稅種制定了法律，稅收法定加快落實，稅收立法再進一程。

在二審稿稅目稅率表中，按照減稅降費的要求，將「商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據」的稅率由萬分之五降低至萬分之三；「買賣合同」中明確「動產買賣合同」不包括個人書立的動產買賣合同。

二審稿進一步明確了證券交易的徵稅範圍。根據二審稿，本法所稱證券交易，是指轉讓在依法設立的證券交易所、大陸國務院批准的其他全國性證券交易場所交易的股票和以股票為基礎的存託憑證。

在稅收優惠規定方面，一審稿規定，對「電子商務經營者與用戶訂立的電子訂單」免徵印花稅。二審稿將其修改為對「個人與電子商務經營者訂立的電子訂單」免徵印花稅。

人大常委會 國務院

延伸閱讀

永豐金：Q1獲利創單季新高年成長87％ 海外成長近6成

永豐金DAWHO 首創高利數位帳戶+股票投資數位帳戶

全球最低企業稅率協議 大陸恐成最大阻礙

針對網紅股炒作亂象 美證管會將檢討交易法規

相關新聞

大陸老闆最多姓氏前5名 猜你排第幾？

想當老闆嗎？猜猜姓什麼更容易當老闆，根據天眼查上的公司信息統計估算，排在最前面的五個姓氏，依次是王、李、張、劉、陳，占據...

拜登撤銷對抖音、微信禁令 北京：正確方向

針對美方撤銷對抖音（TikTok）、微信等中國大陸應用程式的有關行政令一事，大陸商務部發言人高峰指，這是朝著正確方向邁出...

大陸IPO收緊？易會滿強調：既沒有收緊 也沒有放鬆

大陸證監會主席易會滿10日表示，最近有觀點認為IPO發行（首次公開發行）有所收緊，但他強調，IPO發行既沒有收緊，也沒有...

海南自由貿易港法今立法通過 離獨立關稅區更近一步

大陸全國人大常委會第今（10）日表決通過海南自由貿易港法，自公布之日起施行。海南自貿港單獨立法，成為全球最大的自由貿易港...

比亞迪王傳福：華為的手機 我們造的

大陸電動車與電池大廠比亞迪，也是全球僅次於富士康的代工廠，比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，比亞迪也代工很多手機，「華為的手...

美加大制裁華為 小摩將華為美元債券剔出投資指數

美國投行摩根大通(小摩)宣布，7月底前將把中國華為的美元債券從最具影響力的投資指數中剔除。這是美國制裁中國科技企業採取的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。