陸通過印花稅法 明年7月1日起施行

大陸13屆全國人大常委會第29次會議今（10）日表決通過印花稅法，自明年7月1日起施行。這部法律總體上維持現行稅制框架不變，適當簡並稅目稅率、減輕稅負。

經濟通通訊社報導，隨著印花稅法制定頒布，大陸現行18個稅種中已有12個稅種制定了法律，稅收法定加快落實，稅收立法再進一程。

在二審稿稅目稅率表中，按照減稅降費的要求，將「商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據」的稅率由萬分之五降低至萬分之三；「買賣合同」中明確「動產買賣合同」不包括個人書立的動產買賣合同。

二審稿進一步明確了證券交易的徵稅範圍。根據二審稿，本法所稱證券交易，是指轉讓在依法設立的證券交易所、大陸國務院批准的其他全國性證券交易場所交易的股票和以股票為基礎的存託憑證。

在稅收優惠規定方面，一審稿規定，對「電子商務經營者與用戶訂立的電子訂單」免徵印花稅。二審稿將其修改為對「個人與電子商務經營者訂立的電子訂單」免徵印花稅。