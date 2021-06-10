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大陸IPO收緊？易會滿強調：既沒有收緊 也沒有放鬆

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸證監會主席易會滿10日強調，大陸IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆。（圖／取自新浪網）
大陸證監會主席易會滿10日強調，大陸IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆。（圖／取自新浪網）

大陸證監會主席易會滿10日表示，最近有觀點認為IPO發行（首次公開發行）有所收緊，但他強調，IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆。

易會滿於10日舉辦的「第十三屆陸家嘴論壇」上演講表示，當然在發行節奏上，他承認，需要綜合考慮市場承受力、流動性環境，以及一、二級市場的協調發展，積極創造符合市場預期的新股發行生態。

從數據來看，近三年IPO數量均保持較快增長，今年前5個月，IPO公司196家，總計融資超過人民幣1500億元（約新台幣6600億），分別較去年同期增長111%和37%。

易會滿指出，IPO繼續保持了常態化發行，且增速不慢，為什麼一些市場主體會有收緊的感覺呢？可能有以下幾個方面的因素：第一，是落實新證券法的要求，對中介機構的責任壓得更實；第二，是加強股東資訊披露監管，明確了穿透核查等相關要求；第三，按照實質重於形式的原則，完善了科創屬性評價體系，強化了對「硬科技」要求的綜合研判。

他說，這麼做主要是為全市場穩步推進註冊制改革創造條件，也是處理好註冊制改革與提高上市公司素質關係的應有之舉，同時也有利於防止資本無序擴張、防範板塊套利，維護公開公平公正的發行秩序。

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