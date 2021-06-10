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海南自由貿易港法今立法通過 離獨立關稅區更近一步
大陸全國人大常委會第今（10）日表決通過海南自由貿易港法，自公布之日起施行。海南自貿港單獨立法，成為全球最大的自由貿易港，也意味成為獨立關稅區更近一步。
自由貿易港為大陸開放程度最高的自貿試驗區，在自由貿易港裡，海關一線真正放開，貨物自由流動，取消或最大程度簡化入港貨物的貿易管制措施，簡化一線申報手續。
中新網報導，海南自由貿易港法立法通過，海南島全島設立海南自由貿易港，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系，實現貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往自由便利和數據安全有序流動。海南自由貿易港建設和管理活動適用本法。
中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝10日也在陸家嘴論壇上表示，外匯局擬在上海臨港新片區以及粵港澳大灣區和海南自貿港部分地區，開展外匯管理高水平開放試點，為外匯領域推進高水平制度型開放積累經驗。
市場分析，相較深圳特區、浦東新區、雄安新區，都未能單獨立法，海南自由貿易港法立法通過，意味著開放力度極大，在自由貿易港的政策支持下，未來海南省可能將會在貿易，物流，以及金融等方面快速發展，構建開放型經濟新體制的示範標竿，離獨立關稅區越來越近，成為全球貿易發展和世界經濟增長的新樞紐。
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