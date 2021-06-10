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比亞迪王傳福：華為的手機 我們造的

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，「華為的手機大部分是我們造的」，且「比亞迪與華為的合作不僅限於手機」，王傳福透露，在多領域的深度合作都在按計劃推進。圖源：IT之家
比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，「華為的手機大部分是我們造的」，且「比亞迪與華為的合作不僅限於手機」，王傳福透露，在多領域的深度合作都在按計劃推進。圖源：IT之家

大陸電動車與電池大廠比亞迪，也是全球僅次於富士康的代工廠，比亞迪董事長兼總裁王傳福透露，比亞迪也代工很多手機，「華為的手機大部分是我們造的」。

IT之家報導，王傳福 9 日晚間出席亞布力中國企業家論壇，透露華為手機的金屬框 90% 都是比亞迪造的，而且代工「就是整個加工組裝也是我們做的」。

蘋果手機供應鏈主要仰仗富士康代工，但近日傳出Apple Car跟寧德時代、比亞迪洽談電池供應。王傳福表示，比亞迪定位平台型高端製造企業，專注智慧手機及筆記型電腦、新型智能產品及汽車智慧系統等，為全球頂級客戶提供一站式服務，從產品研發、創新材料、零組件、整機製造、供應鏈管理及物流、售後等。

比亞迪電子早在多年前就與華為展開合作，為其代工生產手機，但「比亞迪與華為的合作不僅限於手機」，王傳福透露，在多領域的深度合作都在按計劃推進。

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