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江蘇開建全球最大LNG儲氣槽 估減碳相當植樹4000萬棵

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
江蘇鹽城濱海港工業園區9日開工建造全球最大LNG（液化天然氣）儲氣槽。圖源：澎湃新聞
江蘇鹽城濱海港工業園區9日開工建造全球最大LNG（液化天然氣）儲氣槽。圖源：澎湃新聞

中國海洋石油集團在江蘇鹽城濱海港工業園區9日開工建造全球最大LNG（液化天然氣）儲氣槽，6座每個容量有27萬立方公尺的LNG儲氣槽，總投資人民幣61億元，計畫2023年底建成投產。

澎湃新聞報導，江蘇鹽城濱海港工業園區已有4座容量22萬立方公尺LNG儲氣槽，新增6座27萬立方公尺儲氣槽，擴建工程完成後，江蘇LNG濱海接收站年處理LNG能力可達600萬噸，將成為大陸規模最大的LNG儲備基地。

據估算，600萬噸液化天然氣折合氣態天然氣約85億立方公尺，按照2020年江蘇省每天居民日用氣量約1000萬立方公尺計算，接收站每年處理的LNG量可供民生用氣約28個月，將為長三角乃至華東地區提供穩定清潔能源。

報導指，600萬噸LNG與煤炭、石油等能源相比，能減排二氧化碳1882萬噸，減排氮氧化物33.4萬噸，相當於植樹造林4000萬棵。

特別的是，超大型的27萬立方公尺LNG儲氣槽的設計技術是大陸自主研發，中海油江蘇天然氣有限責任公司總經理、黨委書記俞琥表示，主要技術突破了大跨度薄殼結搆穩定性分析、超高剪力牆減隔震設計等超大型儲罐設計難題，打破了國外技術壟斷，成為世界上少數能開展超大型LNG儲罐設計及建造的國家。

江蘇鹽城濱海港工業園區9日開工建造全球最大LNG（液化天然氣）儲氣槽。圖源：澎湃新聞
江蘇鹽城濱海港工業園區9日開工建造全球最大LNG（液化天然氣）儲氣槽。圖源：澎湃新聞

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