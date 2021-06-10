聽新聞
test
0:00 / 0:00
江蘇開建全球最大LNG儲氣槽 估減碳相當植樹4000萬棵
中國海洋石油集團在江蘇鹽城濱海港工業園區9日開工建造全球最大LNG（液化天然氣）儲氣槽，6座每個容量有27萬立方公尺的LNG儲氣槽，總投資人民幣61億元，計畫2023年底建成投產。
澎湃新聞報導，江蘇鹽城濱海港工業園區已有4座容量22萬立方公尺LNG儲氣槽，新增6座27萬立方公尺儲氣槽，擴建工程完成後，江蘇LNG濱海接收站年處理LNG能力可達600萬噸，將成為大陸規模最大的LNG儲備基地。
據估算，600萬噸液化天然氣折合氣態天然氣約85億立方公尺，按照2020年江蘇省每天居民日用氣量約1000萬立方公尺計算，接收站每年處理的LNG量可供民生用氣約28個月，將為長三角乃至華東地區提供穩定清潔能源。
報導指，600萬噸LNG與煤炭、石油等能源相比，能減排二氧化碳1882萬噸，減排氮氧化物33.4萬噸，相當於植樹造林4000萬棵。
特別的是，超大型的27萬立方公尺LNG儲氣槽的設計技術是大陸自主研發，中海油江蘇天然氣有限責任公司總經理、黨委書記俞琥表示，主要技術突破了大跨度薄殼結搆穩定性分析、超高剪力牆減隔震設計等超大型儲罐設計難題，打破了國外技術壟斷，成為世界上少數能開展超大型LNG儲罐設計及建造的國家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言