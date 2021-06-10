潘功勝：人民幣匯率雙向波動將成為常態

大陸央行副行長潘功勝今（10）日在第13屆陸家嘴論壇演講指出，人民幣匯率雙向波動，外匯市場運行平穩。人民幣匯率的影響因素複雜，雙向波動將成為常態。

一財網報導，潘功勝表示，主要發達國家與大陸經濟增長差距收斂。美國通膨和通膨預期升溫，美國聯準會貨幣政策面臨調整壓力。國際金融市場資產價格高企，脆弱性強。

他說，今年以來人民幣對美元匯率雙向波動總體穩定，國際金融市場的變化，尤其是美元利率匯率的變動，對包括人民幣在內的其他貨幣都會產生一定的影響。

潘功勝表示，未來幾個月大陸外匯市場上的季節性購匯需求比較集中。降低企業匯率風險，需要企業、銀行、監管部門共同努力。