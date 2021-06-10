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郭樹清：通膨如期而至 比預料幅度要高一些

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸銀保監會主席郭樹清。照片／路透
大陸銀保監會主席郭樹清。照片／路透

大陸銀保監會主席郭樹清今（10）日在第13屆陸家嘴論壇上表示，通貨膨脹如期而至，比預料幅度要高一些。通脹持續時間似乎不像許多專家預測的那樣短暫。

華爾街見聞報導，郭樹清表示，2020年以來，為應對百年一遇的疫情大流行，發達國家紛紛推出超級經濟刺激計畫。在財政猛烈擴張的同時，貨幣政策達到前所未有的寬鬆程度。這些超常規舉措，短期內確實起到了穩定市場、穩定人心的作用。

不過是相伴而來的負面效應則需要全世界各國來共同承擔。郭樹清指出，首先，發達國家的金融資產和房地產價格普遍出現較大幅度上漲。特別是股票市場很快就達到創紀錄的高水平。經常爬山的人都知道，越是陡峭的山峰，上去不易，下來更難。第二，通貨膨脹像約定好了一樣，如期而至。至於將要持續的時間似乎也不像許多專家預測的那樣短暫。

郭樹清說，第三，當財政支出已經在很大程度上靠中央銀行印鈔來支撐時，就像一架飛機在空中進入自轉旋渦，很難由自己順利改飛出來。2008年前，美聯儲的資產負債表只有8,000多億美元，如今已將近8兆美元，而且美國聯邦債務與GDP之比已超過二戰時期創造的最高記錄。

第四，世界疫情現階段還有諸多不確定性，全球產業鏈和供應鏈局部受阻或斷裂的風險仍然較大。例如，對來自大陸的產品保留高關稅，客觀上推動通貨膨脹上升更快。

郭樹清稱，第五，面對美歐開閘泄洪產生的溢出效應，新興市場經濟體和發展中國家不得不採取痛苦的應對舉措。俄國、土耳其、巴西央行已啟動升息，有的發達經濟體也開始釋放收縮信號。從全球宏觀經濟來觀察，這些政策取向的利弊得失目前還很難作出結論。

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