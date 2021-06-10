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大陸端午機票價格跌3成 短途旅行為主

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
據去哪兒數據顯示，端午假期出行機票的平均支付價格是上半年三個假期中最便宜的，約為人民幣712元（約新台幣3,061元），與清明假期基本持平。照片／新浪網
據去哪兒數據顯示，端午假期出行機票的平均支付價格是上半年三個假期中最便宜的，約為人民幣712元（約新台幣3,061元），與清明假期基本持平。照片／新浪網

端午假期臨近，大陸多數航線還有大量折扣機票，甚至有航線機票較「五一」長假價格下降三成。另外，「3小時旅行圈」也成為假期出行首選。預計客流高峰將落在明（11）日和13日兩天。

央視財經報導，今年端午假期出遊以探親、旅遊度假等短途旅行為主，大陸民航境內熱門航線主要以北京、上海、成都、重慶、杭州、昆明等城市為主。

不過，和「五一」的全價票早早售罄不同，目前，端午大部分航線，包括部分熱門航線，普遍還有5折左右的折扣票，並且票源充足，機票平均價格下降三成左右。

證券日報報導，據去哪兒數據顯示，端午假期出行機票的平均支付價格是上半年三個假期中最便宜的，約為人民幣712元（約新台幣3,061元），與清明假期基本持平。

「端午節假期和五一假期不具有可比性。」大陸社科院財經戰略研究院博士候龍飛說，一方面，很多人在三天假期裡不傾向於去太遠的地方；另一方面，對於家庭遊客而言，更有可能將長線遊需求延長到暑假，因而影響機票價格走勢。

他強調，隨著疫情防護常態化，市場對於旅遊出行的信心並沒有受到特別嚴重的打擊。在當前階段，做好疫情防控工作，做好相關應急預案，保障安全出行。

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