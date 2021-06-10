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鴻蒙系統用戶7天突破千萬 概念股強勢拉升
華為2日發布HarmonyOS 2系統以來，一周內Harmony OS升級用戶已經突破1,000萬。南方、匯添富等多家基金公司旗下APP全面支持鴻蒙系統。受此消息影響，A股鴻蒙概念個股今（10）日再度強勢拉升。
同花順財經報導，A股鴻蒙概念個股，思特奇、傳智教育飆漲停，此外，中科創達漲逾7%，超圖軟件、九聯科技、誠邁科技等漲幅居前。
在鴻蒙的帶動下，A股計算機族群跟著水漲船高，其中，普聯軟件、龍軟科技、先進數通等個股漲停，數碼視訊、新晨科技、首都在線漲幅超10%，科藍軟件、賽意信息、鼎捷軟件、每日互動等漲幅居前。
華創證券指出，華為預計，到今年底，搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億台。鴻蒙系統是華為面向IoT時代的基石，也是大陸國產ICT生態實現彎道超車的重要機遇，看好參與華為自有生態建設的合作夥伴。
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