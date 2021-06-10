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人行最新預測：今年GDP增速接近潛在增長率5%至5.5%

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國人民銀行行長易綱。圖源：證券時報
中國人民銀行行長易綱。圖源：證券時報

中國人民銀行行長易綱今（10）日出席上海陸家嘴論壇，就今年GDP增速做出最新預測，易綱表示，儘管受到新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，但從去年和今年兩年平均來看，預測大陸今年GDP增速將接近潛在增長率水平。

據人民網報導，大陸國家發改委預測，「十四五」時期的GDP潛在增長率為5%至5.5%。所謂「潛在經濟增長率」是指在各種資源得到最優和充分配置條件下，所能達到的最大經濟增長率。

第十三屆陸家嘴10日至11日在上海舉辦。中國人民銀行行長易綱也擔任論壇共同輪值主席。

易綱表示，大陸正在從高速增長轉向高質量發展的過程中，經濟總量基數越來越大，衕時受勞動生產率增速下降和人口結搆變化等影響，潛在經濟增長率也會有一定減緩。人口結搆變化也會對經濟供給和需求兩側產生影響，在人口老齡化趨勢下，以資本和勞動投入來拉動經濟的增長模式難以為繼，未來可持續增長主要靠提高全要素生產率，并通過一系列改革措施釋放經濟增長潛力。

易綱衕時預警，對於來自各方面的通膨和通縮的壓力均不可掉以輕心。他也對當前貨幣政策做出最新表態，考慮到經濟運行在合理區間、在潛在的產出水平附近，物價走勢整體可控，貨幣政策要與新發展階段相適應，堅持穩字當頭，堅持實施正常的貨幣政策。

易綱稱，堅持穩字當頭，堅持實施正常的貨幣政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，把握好政策的力度和節奏。

衕時，人行要繼續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率改革潛力。易綱指，目前大陸國內利率水平雖比主要發達經濟體高一些，但在發展中國家和新興經濟體中仍相對較低，總體保持在適宜的水平，有利於各市場的穩定健康發展。

他說，要繼續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率改革潛力。要繼續完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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