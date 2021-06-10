易綱：陸全年CPI平均漲幅將低於2% 貨幣政策正常

人行行長易綱今（10）日在第十三屆陸家嘴論壇上演講，預測大陸GDP增速將接近於潛在增長率水平。此外，判斷今年的CPI走勢前低後高，全年平均漲幅將在2%以下。

澎湃新聞報導，易綱表示，去年以來，雖受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，但如果從去年和今年兩年平均來看，預測大陸GDP增速將接近於潛在增長率水平。

針對通膨壓力，易綱表示，近期全球原油等大宗產品的價格上漲很快，全球通膨水平短期上升已成事實，但對於通膨是否能長期持續下去，存在著巨大的分歧。

「去年疫情期間，大陸堅持實施正常的貨幣政策，境內需求比較平穩，有利於保持物價總體穩定。」易綱說，今年以來PPI增幅比較高，在一定程度上與去年PPI負增長形成的比較低的基數有關。用去年、今年和明年連續三年的整體市場來觀察PPI的變化，綜合各方面的因素，預測全年的CPI的平均漲幅將在2%以下。

易綱表示，外部的疫情形勢、宏觀形勢、宏觀政策都有不確定性，對於來自各方面的通膨和通縮的壓力均不可掉以輕心。貨幣政策要以新發展階段相適應，堅持以穩為主，堅持實施正常的政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，把握好政策的力度和節奏。

易綱還說，要繼續完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡上的基本穩定。貨幣信貸政策將主要強調兩大結構性方面，第一，扎實推動綠色金融的發展。第二，堅持發展普惠金融。