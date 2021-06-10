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中美商務部長通話 同意合作處理分歧

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸商務部部長王文濤。照片／國新網
大陸商務部部長王文濤。照片／國新網

中美關係有緩和跡象，大陸商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今（10）日通話，就中美商務領域內有關問題交換意見，雙方同意推動合作妥善處理分歧。

新華社報導，雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通

另外，美國總統拜登於9日簽署一道新行政命令，撤銷前任美國總統川普對字節跳動旗下TikTok 和微信下達的禁令。

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