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集中開工 重慶渝北打造航空物流集群

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

重慶市23個區縣的109個招商項目9日集中開工，總投資達1246億元（人民幣，下同）。其中，作為大陸國家首批臨空經濟示範區的重慶市渝北區提速打造以航空運輸為基礎、航空關聯產業為支撐的千億元級航空物流產業集群，集中開工15個項目，合同投資額達340億元。

中新社報導，此次集中開工的項目主要涉及智能製造、汽車零部件、航空物流、軟件和信息技術服務業等領域。重慶臨空經濟示範區順豐西南運營總部項目、普洛斯西南航空智慧物流大樞紐項目、萬科重慶臨空智能冷鏈物流產業園項目、中通智慧電商物流園項目等總投資近100億元的項目開工，標誌著渝北區集群化發展航空物流產業獲新突破。

其中，順豐西南運營總部項目計畫投資30億元，將以智慧物流及上下游產業為核心驅動，通過植入順豐西南智慧分撥中轉中心、陸空多式聯運中心、物流科技孵化中心等，打造輻射中國大陸乃至全球的「國際航運樞紐」及「智慧創新高地」。

同期開工建設的普洛斯西南航空智慧物流大樞紐項目則包括航空物流中心、新零售跨境電商為主的非保稅物流基地、新能源共配中心等，將打造一流標準的集航空物流自動化分撥基地、跨境電商智慧存儲和城市運力嫁接、數據管理、供應鏈金融、新能源物流服務於一體的現代綜合航空物流樞紐型園區。

總投資23億元的重慶臨空智能冷鏈物流產業園項目，則將專注航空物流、冷鏈物流、智慧物流等領域，打造高標準航空智慧多功能復合冷鏈業示範園區。

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