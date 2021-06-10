互聯網影視峰會 探索新增長點

2020年中國大陸網絡視聽用戶規模首次突破9億人次，但是短視頻擠占用戶有限時間和「抓剪拼改」的盜版行為，又屢屢觸發了內容爭端。新機遇新挑戰下，未來互聯網影視產業如何尋求新的增長點，成為2021年上海國際電影電視節關注的話題。

中新社報導，互聯網影視峰會素有網絡視聽產業風向球之稱，在上海舉行的互聯網影視峰會主旨論壇上，北京大學視聽傳播研究中心主任陸地用「桃花源」，形容中國大陸互聯網影視行業正在尋找的發展空間和機遇。他認為，新的增長點需要到「黃髮垂髫，怡然自得」的年齡層和「阡陌交通，雞犬相聞」的鄉村中尋求。

大陸國家廣播電視總局發展研究中心主任祝燕南發布的「中國視聽新媒體發展報告（2021）」顯示，因為村通光纖比例躍升，「數字鴻溝」逐漸縮小。截至2020年底，農村網民數量占網民總體數量的31.3%，規模達到3.09億人次；同時，網民增長主體從青年群體向未成年人及50歲以上的銀髮網民擴展，中國大陸已有「銀髮網民」2.6億人次，20歲以下網民達到1.6億人次。

如何做好鄉村互聯網影視經濟，成為從業者思考的一大難點。與此同時，長影音平台遭遇短影內容擠壓以及「同行內卷」的難點也不斷顯現。

不管是新的增長點還是突破行業面臨的痛點，「精品思維」終是破局之道。