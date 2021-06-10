快訊

地牛翻身！6時42分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

今午後對流強！吳德榮：下周西南氣流+梅雨鋒 中南部防大量降雨

互聯網影視峰會 探索新增長點

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2020年中國大陸網絡視聽用戶規模首次突破9億人次，但是短視頻擠占用戶有限時間和「抓剪拼改」的盜版行為，又屢屢觸發了內容爭端。新機遇新挑戰下，未來互聯網影視產業如何尋求新的增長點，成為2021年上海國際電影電視節關注的話題。

中新社報導，互聯網影視峰會素有網絡視聽產業風向球之稱，在上海舉行的互聯網影視峰會主旨論壇上，北京大學視聽傳播研究中心主任陸地用「桃花源」，形容中國大陸互聯網影視行業正在尋找的發展空間和機遇。他認為，新的增長點需要到「黃髮垂髫，怡然自得」的年齡層和「阡陌交通，雞犬相聞」的鄉村中尋求。

大陸國家廣播電視總局發展研究中心主任祝燕南發布的「中國視聽新媒體發展報告（2021）」顯示，因為村通光纖比例躍升，「數字鴻溝」逐漸縮小。截至2020年底，農村網民數量占網民總體數量的31.3%，規模達到3.09億人次；同時，網民增長主體從青年群體向未成年人及50歲以上的銀髮網民擴展，中國大陸已有「銀髮網民」2.6億人次，20歲以下網民達到1.6億人次。

如何做好鄉村互聯網影視經濟，成為從業者思考的一大難點。與此同時，長影音平台遭遇短影內容擠壓以及「同行內卷」的難點也不斷顯現。

不管是新的增長點還是突破行業面臨的痛點，「精品思維」終是破局之道。

上海 北京大學

延伸閱讀

國會「雲選區」遭駭 60眾議員電郵停擺

日媒：俄方主動拋出 美俄峰會磋商戰術核武器

菅義偉6/10訪英出席G7峰會 會後聲明擬支持東奧

深圳企業 提供逾700崗位供台青實習

相關新聞

華為最大網路安全透明中心 東莞啟用

華為最大的網路安全透明中心6月9日在廣東東莞正式啟用，這也是華為在全球建立的第七個透明中心。

深圳規劃綱要 2025經濟總量逾4兆

深圳市發展和改革委員會9日發布「深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要」（簡稱「規劃綱要」）。...

陸上月PPI增速 創12年半新高

國際大宗商品大幅漲價推動大陸國內工業品價格繼續走揚，5月工業生產者物價指數（PPI）年增率大漲9%，創逾12年半以來高點...

黑龍江雞西石墨產業 邁向中高端

「石墨產量居世界前列，石墨產業發展之路也將向國際水平邁進。」在6月8日舉行的記者會上，黑龍江省雞西市委書記于洪濤說。

中國海油深海一號能源站 月底投產

中國大陸自主研發建造的十萬噸級深水半潛式生產儲油平台—中國海油「深海一號」能源站，將於6月底投產。投產後，每年將為粵港瓊...

2年建設 長三角資本市場基地擴及29城

設立在上海浦東的長三角資本市場服務基地，作為連接上海國際金融中心和長三角科創企業的橋梁，形成了資本市場服務科創企業的生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。