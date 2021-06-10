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2年建設 長三角資本市場基地擴及29城

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

設立在上海浦東的長三角資本市場服務基地，作為連接上海國際金融中心和長三角科創企業的橋梁，形成了資本市場服務科創企業的生態體系。上海浦東官方8日披露，經過兩年多的建設，該基地「朋友圈」已擴大到29個長三角地級以上城市，實現了長三角中心區城市全覆蓋。

中新社報導，2018年11月，浦東新區聯合上海證券交易所共同發起設立了長三角資本市場服務基地，旨在發揮金融服務資源集聚優勢和上市服務綜合功能優勢，呼應長三角區域實體經濟需求，全面助力區域「硬科技」企業對接科創板。

據官方表示，基地集聚大陸頭部的股權投資機構、證券機構、商業銀行、中介服務機構126家，為長三角地區企業提供全生命周期服務。基地在大陸首創上市發現培育功能和上市預審評價功能，依託大數據和人工智能技術，面向長三角一市三省，建立科創企業儲備庫、培育庫、推薦庫三大資源庫。

目前儲備庫企業5017家，培育庫企業520家，推薦庫企業120家，智能系統幫助基地從海量企業中「大海撈針」、「沙裡淘金」，實現精準發現培育，為科創板註册制提供源頭活水。

與此同時，長三角資本市場服務基地正在建設的「金證創通」科創金融服務平台，則藉助專業服務機構的力量，建立專家庫，為基地儲備庫企業和聯盟成員單位提供在線投融資撮合、專業服務匹配，該平台目前已經進入試運行階段。最新數據顯示，目前科創板已形成一股「長三角力量」。

浦東新區金融工作局副局長張輝表示，下階段，基地將以浦東打造社會主義現代化建設引領區為契機，發揮浦東國際金融中心、科創中心建設主戰場、主陣地作用，深化金融要素與科創資源的融合聯動，打通企業上市服務鏈，培育賦能長三角科創企業，助力上海兩個中心聯動發展和長三角高質量一體化發展。

上海 資本市場 金融中心

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