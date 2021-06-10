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中國海油深海一號能源站 月底投產

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸自主研發建造的十萬噸級深水半潛式生產儲油平台—中國海油「深海一號」能源站，將於6月底投產。投產後，每年將為粵港瓊等地穩定供氣30億立方公尺。

新華社報導，世界海洋日暨大陸全國海洋宣傳日「深海一號」能源站主題活動，8日披露上述消息。由大陸自然資源部宣傳教育中心和中國海洋石油集團有限公司共同組織的這一活動，邀請大陸全國「海洋人物」代表走訪「深海一號」能源站，並共同發布了開發海洋資源、保護海洋生態倡議書。

「深海一號」能源站位於南海瓊東南盆地「深海一號」（陵水17-2）大氣田，距離海南島150公里。「深海一號」大氣田是中國大陸首個1500公尺深水自營大氣田，探明天然氣儲量超1000億立方公尺。「深海一號」能源站用於該大氣田的開發。

乘坐直升機前往現場看到，在一望無際的南海萬頃碧波中，「深海一號」能源站猶如一個雄偉的鋼鐵巨人，踩波踏浪，傲然矗立在蔚藍色海面。目前，能源站已完成全部設備安裝工作，工作人員正在進行最後階段的調試。

「深海一號」建成投產後，每年將為粵港瓊等地穩定供氣30億立方公尺。

南海

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