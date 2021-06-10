黑龍江雞西石墨產業 邁向中高端

「石墨產量居世界前列，石墨產業發展之路也將向國際水平邁進。」在6月8日舉行的記者會上，黑龍江省雞西市委書記于洪濤說。

中新社報導，作為「中國石墨之都」，黑龍江省雞西石墨已探明儲量9.7億噸，居世界前列，石墨產業之路也正在比肩國際。近8年來，該市石墨企業從32戶增長至60戶，深加工產值實現每年27%的增長率，深加工占比從28%躍升至80%，產業呈現從中低端向中高端發展的態勢。

雞西是世界優質鱗片石墨主產區，全市探明資源儲量9.76億噸，遠景儲量20億噸以上，50%以上為大鱗片晶質石墨，儲量占中國大陸的五分之一。

近年來，在石墨開採上，雞西市不走粗加工、高消耗老路，延伸產業鏈、價值鏈，走綠色發展之路。目前，雞西以哈工大機器人等大企業為引領，60戶企業採取差異化的發展，圍繞蓄能材料、密封材料、超硬材料、石墨烯材料等形成了8個產業鏈條。去年，該市石墨精粉產量35萬噸，占中國大陸產量40%，深加工製品21.5萬噸。

目前，位於雞西市的中國大陸國家石墨產品監督檢驗中心國際標準採用率達60%以上。雞西牽頭組建了中國大陸國家石墨產業技術創新戰略聯盟，建成「國字號」等科研平台8個，石墨高新技術企業19戶。雞西市還成功突破了中國大陸國內大粒徑人工單晶體鑽石科技瓶頸，實現最大單晶15克拉規模化量產。

在天然石墨負極材料、氧化石墨烯合成、無氟提純等「卡脖子」技術上，取得了中國大陸行業領先的研究成果。

未來，雞西市將持續發展精深加工為主的良性發展格局，用「上下游互補」方式，實現產業協作，延長精深加工產品鏈條，讓雞西石墨成為中國大陸乃至全球石墨行業發展高地。