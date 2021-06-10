深圳規劃綱要 2025經濟總量逾4兆

深圳市發展和改革委員會9日發布「深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要」（簡稱「規劃綱要」）。「規劃綱要」提出，到2025年，深圳經濟總量將超過4兆元（人民幣，下同），戰略性新興產業增加值超過1.5兆元；居民收入增長和經濟增長基本同步，居民人均可支配收入逾9萬元。

中新社報導，「規劃綱要」提出，在完善要素市場化配置體制機制方面，深圳推進資本市場改革，恢復深交所主板上市功能，推出深市股票股指期貨，不斷地豐富股票股指期貨產品體系。開展數據生產要素統計核算試點。

「規劃綱要」提出，深圳加大制度型開放力度，以規則銜接深化粵港澳大灣區合作發展。加大對疑難涉外商事案件的業務指導，完善法治領域跨境協作機制。擴大金融業、航運業等對外開放，支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資，支持符合條件的外資機構在深圳依法合規獲取支付業務許可證。推動構建與國際接軌的金融規則體系。

在科技創新環境制度方面，深圳建立具有國際競爭力的引才用才制度，探索制定外籍「高精尖缺」人才認定標準，為符合條件的外籍人員辦理R字簽證和提供出入境便利，為符合條件的外籍高層次人才申請永久居留提供便利。放寬除醫療衛生人員以外境外人員參加各類職業資格考試的限制。