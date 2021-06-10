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華為最大網路安全透明中心 東莞啟用

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
民眾從福建省福州市華為手機專賣店前經過。（中新社）
民眾從福建省福州市華為手機專賣店前經過。（中新社）

華為最大的網路安全透明中心6月9日在廣東東莞正式啟用，這也是華為在全球建立的第七個透明中心。

澎湃新聞報導，華為輪值董事長胡厚崑在啟用儀式上表示，華為將網路安全視為最高綱領，目前華為有3000多名專門從事網路安全研發的人員，每年將研發費用的5%用於產品安全研發。

胡厚崑表示，兩年前，華為在布魯塞爾開設一個類似的透明中心。「當時我談到了華為『不假定任何事情，不相信任何人，檢驗所有東西』的ABC安全模型。我們認為，信任和不信任都應基於事實，而非感覺，更不能基於猜測和毫無根據的謠言。」

胡厚崑表示，華為認為事實必須是可驗證的，而驗證必須基於統一的標準。過去10年來，華為一直遵循該原則，已經歐洲、中東和北美建立了六個網路安全和透明中心。

該透明中心主要履行三類職能：展示與體驗、交流與創新、安全驗證服務。「它將向全球各地的利益相關方開放，為合作夥伴、客戶和行業夥伴提供最好的工具、測試環境和專家。通過這個平台，大家可以瞭解和測試我們的產品，並在安全標準、驗證和創新方面開展更密切的合作。」胡厚崑表示。

與此同時，華為還發布「華為產品安全基線」白皮書，首次將產品安全需求基線框架以及管理實踐向業界公布。

華為全球網路安全與使用者隱私保護辦公室主任楊曉寧表示：「這是華為首次將安全基線框架共享對象從核心供應商擴展到整個行業，邀請包括客戶、監管機構、標準組織、技術提供商、測試機構等在內的各方，共同就網路安全的需求基線開展溝通與合作，完善和提升全行業的產品安全能力。」

「網路安全風險是一項共同的責任」，胡厚崑強調，「政府、標準機構以及技術提供商需要在國際層面更緊密地合作，以形成對網路安全挑戰的統一認識，設定共同的目標，積極承擔責任，構建一個值得信賴的數字環境，應對現實與未來的挑戰。」

廣東 中東 布魯塞爾

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