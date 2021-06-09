上海臨港新片區推動人民幣自由使用試點

大陸上海臨港新片區近日發布金融業和國際貿易發展「十四五」規劃，明確將探索推動人民幣可自由使用和資本項目可兌換在臨港新片區先行先試，穩步推進資本項目可兌換，提升經常項目可兌換便利性，並將促進人民幣離岸交易發展，加快離岸貿易規模化發展。

上海證券報報導，規畫內容指出，還將加強對離岸貿易的結算、稅收等制度創新支持力度，建設離岸貿易創新發展實踐區，增強新片區轉口貿易功能，加強國際分撥中心中轉集拼服務功能建設，推動數位貿易跨越式發展，到2025年離岸貿易交易額將實現年均增長30%。

規畫內容還指出，「十四五」時期，臨港新片區將對標國際上公認的競爭力最強的自由貿易園區，進一步推進金融對外開放和人民幣國際化，強化全球金融資源配置功能，助力臨港新片區加快打造大陸國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接，為到2035年成為中國大陸深度融入經濟全球化的重要載體貢獻金融力量。

在促進人民幣離岸交易發展方面，將搭建「人民幣在岸—離岸循環機制」，形成與上海國際金融中心相搭配、與「五個重要」相適應的離岸金融體系。此外，還要加快高能級要素資源平台建設。建設國際金融資產交易平台、國家級大型場內貴金屬儲備倉庫、全國性大宗商品倉單註冊登記中心等平台，提升高端要素資源的價格影響力。

根據金融規畫，「十四五」期間，臨港新片區金融業增加值增速年均目標值為25%以上，到2025年，金融業增加值占GDP比重為10%，達到大陸國內主要金融中心城市平均水準；到2025年，臨港新片區信貸支持規模達到人民幣1,600億元，直接融資規模累計達到人民幣500億元。

貿易規畫則明確，到2025年，臨港新片區貨物貿易進出口總額將達到人民幣2千億元，服務貿易進出口總額將達人民幣650億元，跨境數位貿易額將實現年均增長5%。