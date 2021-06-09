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華為稱重視資安 最大網路安全透明中心東莞正式啟用

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為最大的網路安全透明中心9日在大陸東莞正式啟用。（圖／取自大陸自媒體）
華為最大的網路安全透明中心9日在大陸東莞正式啟用。（圖／取自大陸自媒體）

華為最大的網路安全透明中心9日在大陸東莞正式啟用，這也是華為在全球建立的第七個透明中心。華為輪值董事長胡厚崑表示，華為將網路安全視為最高綱領，目前華為有3千多名專門從事網路安全研發的人員，每年將研發費用的5%用於產品安全研發。

澎湃新聞報導，胡厚崑透露，過去三十多年，華為和營運商一起建設了1500多張網路，幫助170多個國家和地區超過30億人口實現連接，「我們一直保持著良好的安全記錄，我們為自己所取得的成就感到自豪。」

胡厚崑表示，兩年前，華為在比利時布魯塞爾開設了一個類似的透明中心。「當時我談到了華為不假定任何事情、不相信任何人，檢驗所有東西的ABC安全模型。本質上，我們認為，信任和不信任都應基於事實，而非感覺，更不能基於猜測和毫無根據的謠言。」

他說，華為認為事實必須是可驗證的，而驗證必則基於統一的標準。過去10年來，華為一直遵循該原則，已經在歐洲、中東和北美建立了六個網路安全和透明中心。

據了解，該透明中心主要履行三類職能：展示與體驗、交流與創新、安全驗證服務。胡厚崑指出，它將向全球各地的利益相關方開放，為華為的合作夥伴、客戶和行業夥伴提供最好的工具、測試環境和專家，透過這個平台，大家可以了解和測試華為的產品，並在安全標準、驗證和創新方面開展更密切的合作。

此外，據華為內部人士消息指出，截至目前，華為的鴻蒙作業系統HarmonyOS升級用戶已經突破1千萬。華為2日發布HarmonyOS 2系統，同時帶來了搭載該系統的智慧手錶和平板新品，2日開始，華為向用戶推送新操作系統，華為Mate40系列、華為MateX2等用戶可以率先嘗鮮HarmonyOS 2系統。

中東 布魯塞爾 比利時

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