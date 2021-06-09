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大陸補教機構「掌門教育」在美上市 首日漲47.74%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
掌門教育創始人兼CEO張翼。照片／金融界
掌門教育創始人兼CEO張翼。照片／金融界

大陸補教機構「掌門教育」8日在美國登陸紐交所，上市首日開盤價17.74美元，較發行價11.5美元上漲54.26%，盤中漲幅一度達到78.4%，並觸發三次熔斷。

掌門教育股價首日交易收16.99美元，漲47.74%，總市值26.79億美元。

掌門教育創立於2005年，2014年重點轉向為中小學生提供在線一對一輔導服務。目前，掌門教育旗下業務線包括1對1業務、大班課業務、小班課業務、與AI互動課業務。

2019年、2020年掌門教育的淨收入分別為人民幣26.6億元、40.1億元。今年第1季收入為人民幣13.4億元，年增19.9%。

1對1業務為掌門教育帶來絕大部分的淨收入。招股書顯示，2019年、2020年和截至2021年3月31日的三個月中，其1對1課程收入分別占94%，93.1%和87.3%。

IPO後，掌門教育創始人兼CEO張翼持股13.7%，有82.7%的投票權，元生資本持股15.5%，有3.1%的投票權。

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