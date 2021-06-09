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陸擬改革存款利率定價方式

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸央行曾表示，存款基準利率是大陸利率體系的「壓艙石」，將長期保留，未來大陸央行將綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。照片／中新經緯
大陸央行曾表示，存款基準利率是大陸利率體系的「壓艙石」，將長期保留，未來大陸央行將綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。照片／中新經緯

為了推動利率市場化，促進降成本，中國大陸市場利率定價自律機制日前召集會議，推動將商業銀行存款利率上限定價方式由原來的「基準利率乘倍數」改為「基準利率加基點」。

路透引述消息人士透露，採取新的定價方式後，各家銀行活期存款利率上浮幅度一致，均為20個基點（bp），而中資中小銀行以及外資銀行等定期存款利率調整為基準利率上浮75基點，高於中資大行的上浮幅度上限。

消息指出，按照75個基點的上浮幅度對比，新方式下銀行一年期定存利率上浮上限與此前不變，仍為2.25%，活期存款以及一年以內的定存利率上限高於原標准，一年以上定存利率則低於此前水平。

「（改革利率）總體方向是向下，後面可能會根據情況來限制加點幅度，有點類似貸款LPR（貸款市場報價利率）改革」一消息人士說。

2015年10月，中國大陸央行宣布取消金融機構存款利率上浮幅度限制，理論上利率市場化改革基本完成。但實際上，存款利率仍然存在窗口指導和市場利率定價自律機制的軟性管制。

中國大陸央行曾表示，存款基準利率是中國大陸利率體系的「壓艙石」，將長期保留，未來中國大陸央行將綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。中國大陸上一次調整基準利率是2015年10月，一年期存貸款基準分別降至1.5%和4.35%。

大陸央行 外資

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