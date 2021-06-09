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品牌李寧贊助奧運戰衣挨轟 印度奧委會解除合約
中印邊境爆發衝突後，關係持續緊張，印度奧委會今（9）日宣布，運動員下月出戰東京奧運時，不會穿上中國大陸贊助商、運動品牌李寧的服裝。
星島日報報導，中印關係緊張之際，印度奧委會在上周發布會上展示東京奧運會印度代表團的運動裝備套裝，全部為中國大陸品牌李寧贊助，隨即惹起民眾批評。據悉，李寧於2018年開始成為印度奧運代表團的運動服贊助商。
印度體育部門建議，印度奧委會避免使用任何中國品牌的贊助商。
印度奧委會聲明，了解支持者的感受，決定解除與服裝贊助商的合約，運動員、教練及其他工作人會穿著沒有任何服裝品牌的服飾出戰東京奧運，期望作出有關決定後，運動員可專注訓練，毋須再回應有關服裝贊助的提問。
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