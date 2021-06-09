陸央企長城資產副總裁 涉違法遭調查

大陸四大資產管理公司之一的中國長城資產副總裁胡小鋼涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。中國長城資產今（9）日表示，公司經營正常，未受胡小鋼接受調查的影響。

信報財經報導，據中共四川省紀委公告，胡小鋼個人涉嫌嚴重違紀違法，中紀委國家監委駐大陸銀保監會紀檢監察組，正對其進行紀律審查，經大陸國家監委指定管轄，四川省監委正對其進行監察調查。

中國長城資產和中國東方各自的黨委召開會議，表示堅決擁護該決定，並將堅定不移地推進公司系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

中國長城資產管理股份有限公司，成立於2016年12月11日，註冊資本431.5億元，由大陸財政部、全國社會保障基金理事會和中國人壽保險（集團）公司共同發起設立。前身是大陸國務院1999年批准設立的中國長城資產管理公司。

57歲的胡小鋼為中國東方資產管理原黨委委員、副總裁，在中國東方工作近20年，在2018年離開。他是中國華融前董事長賴小民倒台以來中國壞帳行業接受調查的最高級別高層。

中國長城資產和中國東方是大陸四大國有不良貸款管理公司中的兩家，另外兩家是中國華融和中國信達。

據最新財務報告和彭博滙編的數據，這些不良貸款管理公司負債總額約人民幣4.5兆元，包括490億美元的未償還美元債券。到今年底前，這些公司需要再融資或償還49億美元的到期美元債券。