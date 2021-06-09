陸國開行：5000億元專項貸款推動「碳達峰碳中和」

根據大陸國家開發銀行消息，為支持能源領域實現碳達峰、碳中和戰略目標，大陸十四五期間，大陸國開行將設立總規模為5000億元（等值人民幣，含外匯）的能源領域碳達峰、碳中和專項貸款，其中2021年安排發放1000億元，助力構建清潔低碳安全高效的能源體系。

據央視新聞報導，這個專項貸款將主要用於支持重點流域水電、沿海核電、平價風電和太陽能發電、海上風電、風光水火儲一體化綜合能源基地、跨區輸電通道、抽水蓄能、儲能及氫能試點示範、天然氣產供儲銷體系建設、煤層氣抽採利用等。國開行將建立綠色通道，為相關項目給予差異化信貸政策支持。

能源領域是實現碳達峰、碳中和目標的關鍵抓手和先行領域。國開行表示，將在能源領域先行先試、率先發力，深化銀政合作，加強頂層設計，大力支持低碳清潔能源發展，服務涉碳能源產業轉型升級，探索推動碳匯經濟發展，加強綠色融資國際合作。在紮實做好風險防控的基礎上，國開行將發揮開發性金融創新優勢，圍繞碳資產價值創新設計融資模式，推動建立碳金融體系，提升碳達峰、碳中和戰略服務能力。

同時，國開行將積極發揮債券銀行優勢，加大碳達峰、碳中和專題綠色金融債券發行力度，擴大綠色信貸覆蓋範圍，引導社會資金服務國家戰略。推動子公司支持碳達峰、碳中和項目，總分行、母子公司協同聯動，共同提供投資、貸款、債券、租賃、證券等多樣化、全方位綜合金融服務。