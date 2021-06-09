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力抗陸企 美撥款2000億美元挺科技業

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國將在科學和研究領域投資逾2,000億美元，包括半導體生產，以對抗大陸日益增長的影響力。半導體示意圖。照片／歐新社
美國將在科學和研究領域投資逾2,000億美元，包括半導體生產，以對抗大陸日益增長的影響力。半導體示意圖。照片／歐新社

美中科技戰續燒，美國國會參議院當地8日時間，投票通過「2021年美國創新與競爭法」，這項法案旨在向美國技術、科學和研究領域投資逾2,000億美元，包括半導體生產，以對抗大陸日益增長的影響力。

星島日報報導，此法案旨在通過大幅提升美國政府在科研中的角色來改革美國政府對科學的支持。雖然最終細節可能會有變化，但根據國會預算辦公室的分析，該法案將批准約1,900億美元支出用於加強美國的先進技術，還將撥款540億美元專門用於增加半導體、微晶片和電信設備的生產，以及減少對大陸企業和技術依賴的條款。

參議院民主黨領袖舒默認為，法案促進美國的創新，在科研及技術的領域，維持美國在未來世代的競爭優勢。

半導體 民主黨 投票

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