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陸工信部：全球半導體產業 進入重大調整期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸是全球主要的電子信息製造業的生產基地，也是全球規模最大、增速最快的積體電路市場。照片／搜狐網
大陸是全球主要的電子信息製造業的生產基地，也是全球規模最大、增速最快的積體電路市場。照片／搜狐網

大陸工信部電子信息司司長喬躍山今（9）日在2021年世界半導體大會上致辭稱，當前，全球半導體產業進入重大的調整期，積體電路產業的風險與機遇並存。

中證網報導，喬躍山指出，在經濟全球化的時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢。大陸是全球主要的電子信息製造業的生產基地，也是全球規模最大、增速最快的積體電路市場。2020年，大陸積體電路產業規模達到人民幣8,848億元，「十三五」期間，年均增速近20%，為全球同期增速的四倍。

喬躍山表示，未來，在大陸經濟穩健增長的態勢下，在5G、雲計算、物聯網、人工智慧、智能網聯汽車等新型應用的驅動下，大陸積體電路市場需求仍將持續增長。

今年是「十四五」開局之年，喬躍山認為，對於大陸積體電路發展，他提出三點建議：一是堅持營造良好的產業環境，落實好現有支持積體電路產業發展的政策，推動資源有效流動，市場高度融合。二是堅持市場導向構建生態，發揮市場在資源配置中的效益，以企業為主體，引導產業優化布局。三是繼續推進產業鏈各環節的開放合作，進一步改善營商環境。

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