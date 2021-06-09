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陸5月CPI年漲1.3% 創8個月新高 PPI飆12年半高點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸5月消費者物價指數（CPI）年漲1.3%，雖低於市場預期的漲1.6%，但仍創近八個月新高。。大陸國家統計局官網
大陸5月消費者物價指數（CPI）年漲1.3%，雖低於市場預期的漲1.6%，但仍創近八個月新高。。大陸國家統計局官網

大陸國家統計局今（9）日公布，5月消費者物價指數（CPI）年漲1.3%，雖低於市場預期的漲1.6%，但仍創近八個月新高。此外，5月生產者物價指數（PPI）年漲9.0%，創12年半高點。

華爾街見聞報導，5月CPI數據顯示，城市上漲1.4%，農村上漲1.1%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲1.6%；消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲0.9%。

5月食品中，蛋類價格上漲14.3%，影響CPI上漲約0.08個百分點；畜肉類價格下降11.3%，影響CPI下降約0.46個百分點，其中豬肉價格下降23.8%，影響CPI下降約0.5個百分點。

PPI方面，5月年漲9.0%，優於預期，月漲1.6%。大陸國家統計局解讀，5月PPI月比上漲1.6%，其中生產資料價格上漲2.1%。因國際原油價格波動上行，帶動大陸石油相關行業價格上漲，其中石油和天然氣開採業價格上漲1.7%，漲幅擴大1.3個百分點。

石油、煤炭及其他燃料加工業價格由降轉漲，上漲4.4%。受火電廠迎峰度夏、增加儲備影響，動力煤需求較旺，拉動煤炭開採和洗選業價格上漲10.6%，漲幅擴大7.8個百分點。

受鐵礦石、焦炭等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲6.4%，漲幅擴大0.8個百分點。國際市場銅、鋁等有色金屬價格上漲較多，影響大陸有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲4.4%。

CPI 華爾街

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