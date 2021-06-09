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大陸油價今年來將第8次上調

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸油價將於6月11日再度上調。照片／第一金融網
大陸油價將於6月11日再度上調。照片／第一金融網

近期國際原油處於高位窄幅上行的態勢，兩大原油期貨指標攀升至近兩年高點，布倫特首次突破每桶70美元關口。在此背景下，大陸油價將於6月11日再度上調，這將是本年度第八次上漲。

經濟參考報報導，近期原油基本面表現偏強令多頭重獲信心，國際原油價格連續兩周錄得上漲，6月1日布倫特原油期貨主力合約價格自2019年5月底以來首次站上每桶70美元的關口上方，之後呈現震盪上漲走勢。

卓創資訊成品油分析師許磊認為，疫苗注射加快推進影響下市場預期全球石油需求改善，且歐佩克+聯盟繼續堅持在6至7月逐步恢復供應的舉措，抵消美伊核協議談判達成共識可能導致供應增加的風險以及一些其他地區疫情不確定性對油市需求造成衝擊。

隆眾資訊油品分析師李彥表示，未來很有可能再度上調。本輪調價過後，2021年的調價格局將變為「八漲一跌兩擱淺」。批發方面來看，國際原油持續上漲提振業者心態，煉廠方面趁機推高油價，但中下游商家銷庫之餘多按需採購，市場購銷氛圍尚可。

油價 疫情 疫苗

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