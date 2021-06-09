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中東歐貿易指數 首次發布

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆中國—中東歐國家海關檢驗檢疫合作對話會7日在寧波舉行，中國海關總署會同寧波市政府首次發布中國—中東歐國家貿易指數。中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，中國—中東歐國家貿易指數從貿易規模、貿易結構和貿易對象3個維度，建立了科學客觀且具有特色的指標體系，直觀展示了中國與中東歐國家之間進出口貿易發展水平，是中國對中東歐國家貿易發展狀況的「晴雨表」和「風向標」。

中新社報導，當前，中國—中東歐國家貿易指數綜合指數為273.80點，環比上漲4%，同比上漲28.6%，表明中國對中東歐國家進出口貿易持續穩定增長。李魁文進一步指出，該指數有望為制定有關貿易政策提供科學決策依據，也將為中國與中東歐國家企業開展貿易提供信息支撐。

中東 海關

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