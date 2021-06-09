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陸產業用紡織品 進入調整期

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國產業用紡織品行業協會7日發佈2021年1月-4月中國產業用紡織品行業運行情況：中國產業用紡織品行業進入調整期，行業規模以上企業的工業增加值同比增長3.8%；規模以上企業的非織造布產量達到197.0萬噸，同比增長17.3%。    

分領域看，1月-4月繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額同比分別增長29.8%和70.8%；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額同比分別增長28.5%和262.8%。  

國際貿易方面，從主要出口品看，1-4月出口非織造布、特種紗線，線、繩、索、纜及其製品價值27.9億美元，同比增長54.8%，其中出口非織造布16.6億美元，同比增長68.1%。   

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