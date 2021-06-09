聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸產業用紡織品 進入調整期
中國產業用紡織品行業協會7日發佈2021年1月-4月中國產業用紡織品行業運行情況：中國產業用紡織品行業進入調整期，行業規模以上企業的工業增加值同比增長3.8%；規模以上企業的非織造布產量達到197.0萬噸，同比增長17.3%。
分領域看，1月-4月繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額同比分別增長29.8%和70.8%；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額同比分別增長28.5%和262.8%。
國際貿易方面，從主要出口品看，1-4月出口非織造布、特種紗線，線、繩、索、纜及其製品價值27.9億美元，同比增長54.8%，其中出口非織造布16.6億美元，同比增長68.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言