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青海枸杞 專家籲建連片基地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆中國（青海）國際生態博覽會之有機枸杞論壇7日在西寧舉行。相關專家表示，世界有機農業發展迅速，而青海已成為全球有機枸杞基地面積最大的省份，應在位於該省的中國「聚寶盆」柴達木盆地建集中連片有機枸杞基地。　　

中新社報導，中國醫學科學院藥用植物研究所研究員徐常青說，近二十多年，世界有機農業關鍵指標增長迅速，歐美國家是有機農業產品的主要銷售市場，目前，枸杞市場對高品質、特別是有機認證的枸杞有剛性需求，但中國有機枸杞認證之路曲折且複雜。　　

徐常青表示，中國寧夏、甘肅、內蒙古、青海、新疆等產區的有機枸杞，面臨枸杞木虱、枸杞薊馬等蟲害，枸杞黑果病、枸杞白粉病等病害及草害的挑戰，還包括肥料、加工、儲藏等領域的挑戰。　　

青海省林業和草原局副局長鄧爾平表示，目前，青海省枸杞種植面積穩定在70萬畝左右，其中有機枸杞20萬畝，青海省已成為國際枸杞種植面積和有機枸杞基地面積最大的省份。

鄧爾平說，青海省各類枸杞乾果年產量近10萬噸，產值50億元人民幣左右，枸杞產業年帶動就業近10萬人。「青海高原強紫外線輻射、低溫、乾旱等環境條件，促進枸杞黃酮、胡蘿蔔素等次生代謝物的合成、積累，證明青海高原枸杞在營養成分和功效方面的品質優勢」。青海大學農林科學院研究員王佔林表示。

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