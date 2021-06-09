浙洽會 總投資額173億美元

第二十三屆中國浙江投資貿易洽談會（以下簡稱浙洽會）之江論壇暨第六屆中國浙江歐洲數字經濟和高新技術產業高峰對接會7日在浙江寧波舉行。本屆浙洽會期間，共簽約項目88個，總投資額173億美元。

中新社報導，88個簽約項目，外商投資項目80個，總投資額151億美元，對外投資項目8個，總投資額22億美元。近年來，浙江著力推進全方位對外開放，不斷優化營商環境，吸引了大批高質量外商投資。今年1月-4月，浙江實際使用外資74.7億美元，同比增50.5％，佔中國份額12.6%。

中國外商投資企業協會副會長、強生全球資深副總裁、強生中國區主席宋為群表示，去年新冠肺炎疫情期間，浙江省政府頒佈的「五減措施」和穩外資21條措施，讓包括強生在內的在浙長期投資的外企堅定了發展信心。未來，強生還將和浙江進一步深化合作、加大對創新的投入，推動浙江以創新為驅動的高質量經濟發展。

活動上，浙江省商務廳廳長盛秋平介紹了浙江省商務高質量發展「十四五」規劃。盛秋平表示，十四五期間浙江將著力打造「兩中心三地」，即率先形成新型消費中心、數字貿易中心，打造高質量外資集聚地、高層次對外投資策源地和高水平對外開放新高地。

在第六屆中國浙江歐洲數字經濟和高新技術產業高峰對接會上，來自生物醫藥、數字經濟、新材料、生態環保等領域的世界500強、跨國公司高管，從不同視角，分享了其對數字化的理解，探討了國際新興產業發展趨勢。在對接交流環節，歐美日韓企業的高管和浙江本土企業、地市投促機構開展了精準深入的項目對接。