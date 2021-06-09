中國連鎖經營協會7日發佈「2020年中國連鎖百強」。數據顯示，2020年，中國連鎖百強企業銷售規模為2.4萬億元（人民幣，下同），同比下降7.2%。雖遭遇自1997年協會有統計以來百強整體銷售首次負增長，但連鎖百強逆勢布局的信心不減，三分之二的企業門店總數比上一年有所增加。

中新社報導，中國連鎖經營協會根據「2020年行業基本情況及連鎖百強調查」結果發佈以上數據。數據顯示，2020年，中國連鎖百強企業銷售規模2.4萬億元，其中52家連鎖百強企業銷售同比下降。一方面，2020年，新冠肺炎疫情給企業經營造成不利影響；另一方面，于2019年起實施的「政府會計準則第7號—會計調整」以及社區團購的快速擴張也是百強企業銷售下降的影響因素。

雖然遭遇了自1997年協會有統計以來連鎖百強整體銷售首次負增長，但從2020年新開門店情況看，連鎖百強企業的門店總數同比增長8.2%，專業店、超市、便利店企業門店數同比增長分別為19.5%、8.5%和5.3%，百強企業新開購物中心數量也同比增長8.2%。

數據還顯示，2020年，連鎖百強企業中有15家企業銷售額實現雙位數增長，主要分佈在區域龍頭企業、社區超市和便利店。

新冠肺炎疫情推動了消費者的線上購物。數據顯示，連鎖百強企業通過近幾年的線上革雨言局，開展到家、直播、拼團等業務，線上銷售成為企業增長的新動能。2020年，連鎖百強企業線上銷售規模達到5600億元，同比增長12.0%，佔連鎖百強企業銷售規模的23.3%。

數據顯示，據不完全統計，連鎖百強企業累計捐款超過2.35億元。中國連鎖經營協會表示，連鎖百強企業總體上對2021年表現出較強的信心。調查顯示，九成企業預計2021年銷售將實現正增長。