大陸5月新能源車銷量大增177% 特斯拉銷售勁增近3成

中國乘用車聯合會（簡稱乘聯會）8日發布數據指出，5月新能源車零售銷量大增177%，將今年新能源乘用車預測銷量調高至240萬輛。而特斯拉中國5月銷售3萬3,463輛，包括出口在內，較上月勁增29%。

路透報導，乘聯會數據顯示，5月大陸乘用車市場零售銷量達166萬輛，較去年同期增長1.1%，較上月增長0.8%；5月新能源乘用車零售銷量達18.5萬輛。其中，特斯拉中國的銷量占總銷量近三分之一，該公司5月出口量為1萬1527輛。

乘聯會表示，雖然受到缺晶片等問題衝擊，但新能源車基本上沒有明顯的銷量損失，大陸自主汽車品牌的晶片供應穩定性比合資品牌佳，這也是大陸新能源車雖然晶片用量多，但增長反而更強的原因。

乘聯會指出，考慮到5月的北京新能源車家庭和個人放號的促進，新能源車未來幾個月的需求仍舊強勁。此次預測的240萬新能源乘用車銷量是大陸各細分市場全面走強加上出口增量的綜合結果，尤其是近期大陸傳統車企的新能源車新品表現佳，例如，廣汽埃安、上汽乘用車等走勢較強，逐步展現出新能源市場持續增長的內生動力。

乘聯會數據顯示，1到5月大陸乘用車市場零售累積達852萬輛，較去年同期增長38.1%，仍處於乘聯會2011年以來1到5月同期增速的歷史高位。1到5月新能源車零售累積達77.6萬輛，增長23.1%。

乘聯會稱，1到5月乘用車超強增長的原因，首先是去年1到5月大陸乘用車市場累計零售下滑26%的低基期效應；其次是新能源車的增長貢獻度不斷加大，貢獻1到5月年增速10個百分點。

而上海車展前後上市的新車及大陸「五一」小長假，帶熱了汽車終端銷量，假期終端訂單增量明顯，同時，5月廣州等地疫情反覆，大陸疫情防控措施進一步升級，使得消費者更注意出行與社交的安全，也間接促進了大陸車市。