義大利米蘭-海口 貨運航線開通

從義大利米蘭出發的中國南方航空CZ8054航班7日下午四時許降落在海口美蘭國際機場，標誌著米蘭—海口貨運航線正式開通，該航線結束了歐洲最主要的時尚消費品產地義大利／瑞士產業聚集區與海南沒有直飛航班的歷史。此次航班裝載的主要是原產義大利和瑞士的美妝、服飾、箱包等時尚精品。

中新社報導，過去，義大利／瑞士經濟圈美妝、家居日用品和高端精品等國際時尚消費品只能通過海運和國際中轉空運兩種交通方式進入海南，運輸過程耗時7天至60天不等。米蘭─海口貨運航線開通後，從廠家集貨到機場裝運，再到上櫃海南商城，不超過2天，節約了時間和資金。

據瞭解，米蘭─海口貨運航線為客改貨航班，使用波音787機型執飛，每周2班，這是南方航空在海口運營的首條國際貨運航線。

海南離島免稅購物政策已實施10年，「海南自由貿易港建設總體方案」發布一年來，離島免稅購物政策紅利持續釋放。自2020年6月1日至2021年5月31日，全島免稅店共銷售免稅品455億元人民幣，同比增長236%。海南省商務廳相關負責人表示，海南離島免稅購物市場對免稅貨品運輸進入海南的時效提出了更高要求。

南方航空物流有限公司海南分公司總經理劉亞東表示，該航線的開通將推動海南與歐洲的經貿往來，助力海南建設「買全球、賣全球」的消費市場。