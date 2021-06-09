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德陽造ORC電站 成功滿負荷運行

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方汽輪機自主研製的ORC試驗電站，近日實現滿負荷運行，圖為電站運行見證儀式現場。圖／本報四川德陽傳真
東方汽輪機自主研製的ORC試驗電站，近日實現滿負荷運行，圖為電站運行見證儀式現場。圖／本報四川德陽傳真

四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司，自主研製的300kw等級有機朗肯循環（簡稱ORC）試驗電站，近日實現滿負荷運行，標誌著東方汽輪機已具備ORC發電廠自主研發和建設能力。

有機朗肯循環是以製冷劑或烷烴等有機工質代替水作為工質的朗肯循環，適用於100～30℃中低溫熱源發電，主要應用方向包括地熱發電、鋼鐵和水泥行業廢熱回收發電、中小型燃機尾氣餘熱、LNG冷能發電等。對於建設低能耗社會，早日實現「碳達峰」、「碳中和」，具有重要意義。

東方汽輪機近年來為突破大陸自主ORC發電關鍵技術，陸續完成了有機朗肯循環中低溫熱源發電技術研究、地熱發電關鍵技術研發等科研課題，投入大量研發資金，建設300kw等級ORC試驗電站，形成了從百千瓦到十兆瓦等級的方案儲備，已具備中小型ORC電站EPC能力，可為中低溫工業餘熱發電和地熱發電提供成套解決方案。

東方汽輪機ORC發電模組主設備，採用全封閉、磁懸浮、一體化透平發電機，兩級懸臂式12000RPM徑流透平。不採用機械密封和潤滑油系統，在避免工質汙染的同時，真正實現零洩漏，較螺杆機等傳統的ORC發電設備，具有效率高、低維護需求、高可靠性和高可用性的技術特點，在地熱發電和能源綜合利用方面，有著良好市場前景和社會效益。

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