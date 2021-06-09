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廣東海洋產值 去年逾1.7萬億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省自然資源廳8日在江門台山召開新聞發布會，發布「廣東海洋經濟發展報告（2021）」、「2020年廣東省海洋災害公報」、「2021廣東省海洋經濟發展指數」。據統計，2020年廣東海洋生產總值超1.7萬億元（人民幣，下同），連續26年位居大陸全國首位。　6月8日是第十三個「世界海洋日」和第十四個「全國海洋宣傳日」，據「廣東海洋經濟發展報告（2021）」公布的數據，2020年廣東海洋生產總值佔地區生產總值的15.6%，佔大陸海洋生產總值的21.6%。海洋經濟結構持續優化，海洋三次產業結構比調整為2.8：26.0：71.2。　　

最值得關注的是，廣東重點支持的海洋電子信息、海上風電等六大產業蓬勃發展，特別是海上風電發展迅猛。截至2020年，該省海上風電項目完成投資約645億元，新增海上風電投資額572.4億元，在建裝機總容量達808萬千瓦。　　

在海洋科技創新方面，截至2020年廣東全省建有省級以上涉海平台超過150個，海洋領域專利授權超1700項，諸多項目獲得省部級獎項。「南海海盆破裂─擴張歷史與擴張機制」項目入選2020年度廣東省科學技術獎自然科學獎一等獎。「曲線管幕+水平控制凍結法的淺埋超大斷面暗挖隧道成套建設技術」獲得2020年度廣東省科學技術獎進步獎一等獎。

廣東省自然資源廳副廳長、省海洋局局長屈家樹表示，十四五期間，廣東將以優化海洋經濟布局為基礎，不斷增強海洋科技創新能力，著力提升海洋產業國際競爭力，實施海洋綜合治理，推進海洋治理體系與治理能力現代化，進一步拓展藍色發展空間，打造海洋高質量發展戰略要地。

廣東 南海

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