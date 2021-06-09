成都科學城 衝刺全球影響力

西部（成都）科學城7日在成都正式掛牌。西部（成都）科學城未來將建成國際知名的科學城，成為具有全球影響力的新技術、新業態、新模式的重要策源地。

中新社報導，2020年1月，中央財經委員會第六次會議提出，支持成渝兩地以「一城多園」模式合作共建西部科學城。同年11月印發的「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」，進一步明確建設西部（成都）科學城。

西部（成都）科學城立足成都創新資源優勢和城市發展戰略，統籌四川天府新區、成都高新區、成都東部新區等重點區域，構建西部（成都）科學城「一核四區」空間功能布局，規畫面積394.2平方公里。

其中，「一核」為成都科學城，規畫面積132平方公里，錨定綜合性國家科學中心核心承載區的定位，集中布局重大科技基礎設施集群、高能級實驗室集群、校院地協同創新平台集群和產業創新平台集群，打造國家科技創新體系的重要基礎平台；「四區」包括新經濟活力區、生命科學創新區、成都未來科技城和新一代信息技術創新基地。

西部（成都）科學城將對標北京懷柔、上海張江、深圳光明等中國國內一流科學城，並制定了兩階段發展目標—到2025年初步建成國內一流的科學城，到2035年基本建成國際知名的科學城。

同時，西部（成都）科學城還將加快建設綜合性國家科學中心和天府實驗室，布局「大裝置」集群，推進一批交叉研究平台建設，推動高能級科研機構、國內外知名高校聚合發展；聚焦優勢領域和前沿領域，大力開展國際「卡脖子」技術攻關，推動多學科領域的橫向交叉滲透和融合創新；構建高技術服務產業生態，前瞻布局人工智能+、區塊鏈、6G等新經濟，發展壯大集成電路、新型顯示等戰略新興產業集群。

當日同步掛牌的天府實驗室，以國家和四川經濟社會發展的重大戰略需求為導向，聚焦電子信息、生命科學、生態環境等重點領域，將爭創國家實驗室。