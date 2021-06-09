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跨境電商徵才 廣州、深圳激增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸招聘平台「智聯招聘」7日發布的一份調研報告顯示，該平台上，今年一季度中國內地跨境電商運營人才需求激增，人才需求主要來自廣東省，佔比達51.6%，而僅廣州、深圳兩城合計佔比就達到48.8%。

該報告分析稱，究其原因，背靠珠三角地區強大的供應鏈體系，廣州、深圳外貿產業根基深厚，當地鼓勵創業、財政補貼等各項開放政策也持續釋放出了紅利。該招聘平台上，與去年第一季度相比，今年一季度廣州、深圳跨境電商運營人才職位招聘數量分別增長158.2%和224.3%。　　

此外，今年一季度鄭州、杭州、青島、武漢、廈門、長沙、上海、寧波等內地城市對跨境電商運營人才的需求也較大。

該報告還指出，在大陸企業的外貿核心崗位中，倉儲管理、物流管理這兩個崗位的門檻較低且通用性高，因此人才供給較多，形成了激烈競爭局面，且平均招聘薪酬並不高，月薪分別為5259元（人民幣，下同）和6919元。而目前跨境電商運營處於人才需求快速增長、供給跟不上的階段，在各個外貿核心崗位中招聘薪資最高，月薪達到8755元。

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